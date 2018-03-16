Здесь почти все: вышел дикий и тотальный трейлер новых "Мстителей"

Каша комикс-безумия настигает придерживающую глаза пальцами публику в трейлере художественного фильма "Мстители: Война бесконечности".

Принудив сыграть в игру "угадай, кого в нем нет" (подсказка).

"Беспрецедентное кинопутешествие длиной в десять лет, которое создало и привело в движение всю киновселенную Marvel, продолжится в фильме "Мстители: Война бесконечности", который перенесет на экран величайшее столкновение всех времен. Мстителям и их союзникам придется пожертвовать всем в попытке противостоять могущественному Таносу, готовящемуся обрушить разрушительный удар и положить конец всей Вселенной", - это напыщенный синопсис.

Что же касается тех самых "всех", то это: Роберт Дауни-младший, Джош Бролин, Марк Руффало, Том Хиддлстон, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Джереми Реннер (в фильме-то он должен быть), Крис Прэтт, Элизабет Олсен, Бенисио дель Торо, Том Холланд, Энтони Маки, Чедвик Боузман, Данай Гурира, Пол Радд, Дон Чидл, Летишиа Райт, Себастиан Стэн, Бенедикт Камбербэтч, Пол Беттани, Коби Смолдерс, Бенедикт Вонг, Зои Салдана, Карен Гиллан, Вин Дизель, Дэйв Батиста, Брэдли Купер, Пом Клементьефф, Скарлетт Йоханссон.

Плюс полтора центнера бессовестных спецэффектов на погонный метр.

Ленту Avengers: Infinity War поставлили Энтони и Джо Руссо. Данное - прямое продолжение опусов, вышедших в 2012 и 2015 годах, и девятнадцатый фильм кинематографической вселенной Marvel.

Российская премьера - 3 мая 2018 года.

"Мстители 4", меж тем, обещаны ровно через год от этой даты.