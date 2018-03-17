Анкара опровергла сообщение об авиаударе по больнице в Африне

Информация о том, что турецкие военно-воздушные силы атаковали больницу в сирийском Африне, не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генштаб ВС Турции.

"Операция "Оливковая ветвь" осуществляется таким образом, чтобы не причинить ни малейшего вреда мирных жителям", - приводит агентство заявление турецких ВС.

Анкара с 20 января проводит военную операцию "Оливковая ветвь" против сирийских курдов в Африне на севере САР. Одновременно с турецкими войсками действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Официальный Дамаск решительно осудил действия Анкары в Африне. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.