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17.03.2018 03:18
Рубрика: В мире

Анкара опровергла сообщение об авиаударе по больнице в Африне

Информация о том, что турецкие военно-воздушные силы атаковали больницу в сирийском Африне, не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генштаб ВС Турции.

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"Операция "Оливковая ветвь" осуществляется таким образом, чтобы не причинить ни малейшего вреда мирных жителям", - приводит агентство заявление турецких ВС.

Анкара с 20 января проводит военную операцию "Оливковая ветвь" против сирийских курдов в Африне на севере САР. Одновременно с турецкими войсками действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Официальный Дамаск решительно осудил действия Анкары в Африне. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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