Доходы ФИФА за 2017 год увеличились на 300 млн долларов

Международная федерация футбола (ФИФА) заработала в 2017 году на 300 миллионов долларов больше, чем изначально было заложено в бюджете. Эти цифры приводятся в финансовом отчете организации, опубликованном на сайте ФИФА .

Доходы организации удалось увеличить за счет продаж прав на трансляции матчей, а также маркетинговых и лицензионных прав. Кроме того, ФИФА сократила расходы благодаря строгим мерам по контролю за тратами.

- Мне очень приятно, что ФИФА выполняет свои обещания. Мы взяли на себя обязательство восстановить доверие к организации и увеличить инвестиции на развитие мирового футбола. Сейчас это стало реальностью, - подчеркнул главы ФИФА Джанни Инфантино. - Текущая финансовая ситуация в ФИФА стала достаточно солидной благодаря растущему интересу со стороны партнеров. Все это позволило нам успешно внедрить нашу программу развития футбола, увеличив поддержку всех ассоциаций и конфедераций до беспрецедентного уровня.

В отчете ФИФА также говорится, что организация уже заключила контракты на получение 5,555 млрд из запланированных 5,656 млрд долларов за год до окончания отчетного периода с 2015 по 2018 год. А ведь еще предстоит учесть доходы от проведения чемпионата мира 2018 года. Это позволяет спрогнозировать, что ФИФА заработает за отчетный период на 100 млн долларов больше, чем планировалось.