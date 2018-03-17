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Рубрика: В мире

Главу присуждающей "Оскар" киноакадемии обвинили в домогательствах

Президента американской академии кинематографических искусств обвинили в сексуальных домогательствах.

Фото: kinopoisk.ru
49-летняя звезда "Мумии" Брендан Фрейзер пожаловался на домогательства

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Variety. Имена и фамилии женщин, пострадавших от действий 75-летнего оператора и режиссера Джона Бейли, СМИ не сообщают. Представители академии отказались комментировать информацию.

Бейли известен своими работами над фильмами "Американский жиголо" и "День сурка". На пост президента академии он был назначен в августе прошлого года.

А спустя два месяца организация исключила из своих рядов обвиненного в сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна.

Позднее был представлен новый кодекс поведения, согласно которому члены академии могут быть серьезно наказаны в случае приставаний к женщинам и дискриминации слабого пола.

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