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Рубрика: В мире

Минобороны: Снайперы боевиков мешали выходу населения по гумкоридорам

По открытым гуманитарным коридорам в Сирии продолжают выходить мирные жители, сообщают в российском Центре по примирению враждующих сторон в САР. Боевики изо всех сил стараются препятствовать этому процессу.

"По открытому вчера второму гуманитарному коридору, проходящему через населенные пункты Хаммурия, Сакбэ и Хаззэ (южнее города Дума), за сутки выведено еще 5 023 человека", - передает РИА Новости заявление начальника центра генерал-майора Юрия Евтушенко.

Фото: Министерство обороны РФ/ РИА Новости
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По его словам, сейчас боевики используют снайперов.

"С оборудованных в глубине населенного пункта огневых позиций несколькими снайперами был открыт прицельный огонь по выходящему населению", - рассказал он о ситуации в районе населенного пункта Хаммурия. По словам российского военного, снайперы были нейтрализованы и мирные жители смогли эвакуироваться.

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