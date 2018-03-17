Минобороны: Снайперы боевиков мешали выходу населения по гумкоридорам

По открытым гуманитарным коридорам в Сирии продолжают выходить мирные жители, сообщают в российском Центре по примирению враждующих сторон в САР. Боевики изо всех сил стараются препятствовать этому процессу.

"По открытому вчера второму гуманитарному коридору, проходящему через населенные пункты Хаммурия, Сакбэ и Хаззэ (южнее города Дума), за сутки выведено еще 5 023 человека", - передает РИА Новости заявление начальника центра генерал-майора Юрия Евтушенко.

По его словам, сейчас боевики используют снайперов.

"С оборудованных в глубине населенного пункта огневых позиций несколькими снайперами был открыт прицельный огонь по выходящему населению", - рассказал он о ситуации в районе населенного пункта Хаммурия. По словам российского военного, снайперы были нейтрализованы и мирные жители смогли эвакуироваться.