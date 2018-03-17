Мужчина не смог аннулировать через суд свидетельство о своей смерти

Житель Румынии, признанный два года назад мертвым, не смог доказать в суде, что жив, и аннулировать выданное по ошибке свидетельство о смерти. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Проживающий в уезде Васлуй 63-летний Константин Релиу проиграл процесс, так как слишком поздно обратился в суд с иском. Теперь мужчина с юридической точки зрения не существует.

"По документам я мертв, хотя и жив, - заявил Релиу после заседания суда. - У меня нет ни одного источника дохода, а так как я фигурирую как умерший, то не могу трудоустроиться, ничего не могу делать в этой стране".

Релиу уехал на заработки в Турцию в 1992 году. Из-за размолвок с семьей он потерял связь с родственниками. В 2013 году его жена попросила суд признать мужчину мертвым. Суд удовлетворил иск женщины в 2016 году.

В этом году власти Турции обнаружили, что документы Релиу, согласно которым он находился на территории республики, просрочены, и выслали мужчину в Румынию. На въезде в страну и выяснилось, что он числится умершим.