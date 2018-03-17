На юге Мексики торнадо повредил почти полсотни домов

На юг Мексики обрушился мощный торнадо. Стихия повредила не менее 40 домов.

Больше всего пострадали жители города Сан-Кристобаль-де-лас Касас в штате Чьяпас. В этом населенном пункте смерч срывал крыши, валил деревья и рекламные конструкции. О погибших и пострадавших ТАСС не сообщает.

К ликвидации последствий непогоды привлечены спасатели из регионального министерства гражданской обороны. Добавим, что в начале февраля торнадо повредил не менее 50 домов в муниципалитете Хикипилько (штат Мехико). Тогда жертв и пострадавших удалось избежать.