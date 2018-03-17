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17.03.2018,  
21:12
Текст: Руслан Мельников

Разработчики рассказали о российском БТР нового поколения

Новый российский колесный бронетранспортер К-16 на платформе "Бумеранг" проходит предварительные испытания.
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс-АВН со ссылкой на гендиректора "Военно-промышленной компании" Александра Красовицкого, который позиционирует БТР как бронетранспортер нового поколения.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Он подчеркнул, что К-16 кардинальным образом отличается от БТР-82А и БТР-90 и перечислил основные особенности нового бронетранспортера: компоновка с передним расположением силовой установки, десантное отделение в корме и выход десанта на корму, модульное бронирование, высокий уровень противоминной и баллистической защиты, цифровой борт, система ситуационной осведомленности, бортовая информационно-управляющая система и многое другое.

По словам Александра Красовицкого, подобных отечественных разработок еще не было, а многие системы не имеют аналогов и за рубежом.

Напомним, на базе платформы "Бумеранг" также создана БМП К-17. Кроме того, известно о возможном появлении в России колесного танка на той же платформе.

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