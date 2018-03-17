Под Воронежем в ДТП с фурой погиб водитель легковушки

В Воронежской области полиция устанавливает обстоятельства смертельной аварии, произошедшей около трех часов ночи в Павловском районе.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону, ДТП произошло на 675-м километре автодороги М-4 "Дон".

Автомобиль Renault Sandero под управлением 67-летнего мужчины выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes-Benz Actros с прицепом.

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением на заснеженной дороге. В результате на месте происшествия он скончался от полученных травм.

По данному факту полиция проводит проверку.