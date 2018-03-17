В туннеле на проспекте Маршала Жукова в Москве сгорел автомобиль. Как сообщили "РГ" в пресс-службе столичного управления ГИБДД, возгорание возникло в моторном отсеке одной из машин.

Как уточнили в пресс-службе Московского управления МЧС, быстро приехал пожарный наряд, площадь возгорания составила 1 квадратный метр. Потушили огнетушителями. Эвакуация других водителей не проводилась.

Сейчас, по данным сервиса Яндекс.Пробки, затор образовался по направлению в область до улицы Народного ополчения. Водители предупреждают друг друга, что в тоннель пока ехать не стоит.