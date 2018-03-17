Си Цзиньпин получил поздравительную телеграмму президента РФ

Российский президент Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность председателя КНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на китайские СМИ.

В телеграмме Путин выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии всеобъемлющего стратегического партнерства России и Китая ради повышения благосостояния и процветания народов двух стран.

Си Цзиньпин в субботу был переизбран на высший государственный пост Китая - председателя КНР. Его кандидатуру поддержали все депутаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей.