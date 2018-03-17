Скончался хакер, выдавший США информатора WikiLeaks Мэннинга

Скончался 37-летний хакер Адриан Ламо, который ранее передал властям США информацию для ареста информатора WikiLeaks Челси Мэннинг (в прошлом Брэдли Мэннинг).

О смерти Ламо рассказал на странице в Facebook его отец. Эту информацию телеканалу Sky News подтвердила также полиция округа Седжвик в американском штате Канзас, где проживал хакер. Правоохранители в настоящее время проводят расследование, чтобы установить причину смерти мужчины.

Ламо познакомился с бывшим военнослужащим ВВС США Брэдли Мэннингом в 2010 году в интернете. В ходе переписке Мэннинг признался хакеру, что передавал порталу WikiLeaks секретные данные. Программист сообщил об этом властям, после чего Мэннинга арестовали.

Мэннинг был приговорен к 35 годам тюремного заключения после того, как передал WikiLeaks порядка 700 тысяч документов, в том числе под грифом "секретно", об операциях США в Ираке и Афганистане. Среди них были, в частности, свидетельства об убийстве американскими военными мирных жителей в Ираке. Спустя 7 лет заключения бывший президент США Барак Обама сократил тюремный срок, и в мае 2017 года он вышел на свободу.

В начале этого года стало известно, что Мэннинг будет баллотироваться в сенат США от штата Мэриленд