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17.03.2018,  
23:00
Текст: Антон Валагин

США приняли на вооружение новую атомную подлодку

На верфи Норд-Кингстаун, штат Род-Айленд состоялась церемония ввода в строй новой многоцелевой атомной субмарины класса Virginia. Видео церемонии ВМС США опубликовали в соцсетях.

Фото: Алескей Куденко/РИА Новости
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Подводный ракетоносец получил имя Colorado и бортовой номер SSN 778. Это пятнадцатая лодка проекта Virginia и пятая - модификации Block III с изменениями в носовой части. Там смонтирована пара револьверных пусковых установок на шесть крылатых ракет Tomahawk каждая. Предыдущие версии субмарины имели 12 раздельных пусковых установок.

Строительство корабля началось в 2012 году, в декабре 2016 подлодку спустили на воду. Водоизмещение Colorado 7800 тонн, длина 114,9, ширина 10,3 метра. Максимальная скорость 25 узлов. Силовая установка ядерная с приводом на гребной винт в кольцевом обтекателе. Экипаж 100-120 человек в зависимости от решаемых задач.

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