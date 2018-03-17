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17.03.2018 15:25
Рубрика: Спорт

Тудегешева выиграла зачет параллельного слалома на Кубке мира

Текст: Анна Козина

Российская сноубордистка Екатерина Тудегешева победила в зачете параллельного слалома на Кубке мира.

На заключительном этапе кубковой серии, который проходит в немецком Винтерберге, двукратная чемпионка мира Тудегешева заняла только пятое место, но это не помешало ей выиграть зачет параллельного слалома по итогам сезона.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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В активе Тудегешевой 1700 очков. В тройке лучших также попали немка Селина Йорг (1690) и швейцарка Жюли Цогг (1500). Россиянки Наталья Соболева и Алена Заварзина заняли пятое и шестое места соответственно (1320 и 1290).

Отметим, что Заварзина попала на пьедестал на последнем этапе. Чемпионка мира и призер Олимпиады-2014 в Сочи стала в Винтерберге второй. Спортсменка в главном финале проиграла немке Селине Йорг. Третье место заняла швейцарка Жюли Цогг.

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