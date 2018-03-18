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Анджелина Джоли назвала главный признак сексуальности

Новость 18.03.2018, 20:17 | Текст: Олег Усков

42-летняя обладательница "Оскара", актриса, режиссер, посол ООН, многодетная мать Анджелина Джоли дала интервью InStyle. В котором, в частности, призналась, что совершенно не боится стареть.

Более того, те признаки возраста, что начали появляться у нее на лице, принимает с благодарностью. Это естественно - становиться старше, говорит Джоли.

По словам актрисы, по-настоящему красивыми она считает только интересных людей с индивидуальностями, тех, что всегда остаются самими собой и не стараются соответствовать неким придуманным кем-то нормам.

Тогда как самое сексуальное, что может быть в человеке, это ум.

Фото: kinopoisk.ru
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Как вспоминает Энджи, по молодости она активно экспериментировала с внешностью, злоупотребляла косметикой, постоянно перекрашивала волосы и была "немного панком" и оторвой. Но это все давно в прошлом. И сейчас она все больше замечает в себе сходство с матерью, умершей в 2007-м от рака яичников.

"Я смотрю в зеркало, и понимаю, что стала похожа на свою мать. И мне от этого тепло", - говорит Джоли. Уточняя, что косметикой, разумеется, пользоваться не прекратила. Но лаконично. Зачастую - просто чтобы убрать круги под глазами.

Анджелина Джоли Войт родилась в 1975 году в Лос-Анджелесе в семье американского актера Джона Войта и франкоканадской актрисы и продюсера Маршелин Бертран.

В жилах Джоли течет словацкая, немецкая и голландская кровь. Сама актриса утверждает, что по материнской линии она имеет ирокезские корни, но ее отец это отрицает. И единственными индейскими предками, которых удалось проследить в родословной Маршелин Бертран, оказались гуроны XVII века.

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