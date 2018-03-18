Испытан броневик "Тигр" с 30-мм пушкой

Российский бронеавтомобиль пятого класса защиты "Тигр" планируют вооружить модулем с 30-мм артиллерийским орудием. Проведены первые испытания. Об этом "Интерфаксу" сообщил гендиректор Военно-промышленной компании Александр Красовицкий.

По его словамуже создан опытный образец и проведены пробные артиллерийские стрельбы.

- К машине проявлен интерес со стороны ряда структур, в настоящее время ведется переговорный процесс и подготовка необходимых для дальнейшей работы документов, - заявил Красовицкий.

Отметим, что бронеавтомобиль "Тигр" поставляется в различные силовые структуры России. Всего выпускается более 30 различных модификаций. К последним версиям относятся самоходный минометный комплекс МЗ-204 "Горец", созданный ПАО "Мотовилихинские заводы".

Система установлена на корме машины и имеет электроприводы наведения по углу возвышения и по азимуту. При стрельбе на машине в кормовой части опускаются опоры, предотвращающие передачу силы отката при выстреле на элементы подвески машины. Во время ведения огня расчет самоходного минометного комплекса "Горец" находится внутри бронированного корпуса "Тигра". Все операции для подготовки и ведения стрельбы из миномета производятся без выхода расчета из автомобиля. Заряжание миномета производится в полуавтоматическом режиме.

Для стрельбы минометный комплекс МЗ-204 "Горец" может использовать все типы 120-мм мин, в том числе включая высокоточный боеприпас "Грань", способный поразить точечную цель на дальности до девяти километров. Кроме того, при необходимости ствол миномета легко демонтируется и с помощью имеющихся на машине опорной плиты и лафета, превращается в обычный 120-мм миномет.