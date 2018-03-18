Общественный штаб объяснил очередь на участке Эллы Памфиловой

Общественный штаб по наблюдению за выборами президента взял под контроль ситуацию на столичном участке #145, где председатель ЦИК Элла Памфилова отстояла очередь, чтобы проголосовать.

Мобильная группа штаба выехала на участок и выяснила, что причиной очередей стал проект "Мобильный избиратель". Сюда прикрепились 290 жителей других регионов и районов Москвы. Многие из них решили голосовать в первые часы работы участка. В Штабе заявили, что ситуация сейчас под контролем.

А сообщения в соцсетях, что на 173-м участке кто-то проголосовал несколько раз, оказались фейком. Приложенная к посту картинка оказалась явно с другого участка: там стоит КоИБ, а на картинке - прозрачная урна.