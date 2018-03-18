Премьер Дмитрий Медведев с супругой проголосовали на выборах президента

Премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой Светланой проголосовал на выборах президента России. Свой выбор они сделали на столичном избирательном участке номер 2760 в здании Шуваловской гимназии номер 1448 в Москве.

Глава правительства приехал на участок после полудня, когда постепенно начинался пик явки избирателей, но процедура голосования продолжала идти своим чередом без ограничений для граждан.

Медведев подождал, пока проголосует супруга, а в ожидании общался с членами избирательной комиссии.