Новости

После голосования в Москве горожане идут на фестиваль "Мос/Еда!" 15:00
Джонсон поддержал совместное с РФ расследование по "делу Скрипаля" 14:59
Олимпийский чемпион Антон Шипулин проголосовал в Норвегии 14:47
В Ульяновской области проголосовала 102-летняя избирательница 14:42
Брянские футболистки попали в ДТП под Липецком 14:35
Старейший житель России проголосовал у себя дома 14:35
Выборы президента РФ в Индии проходят при высокой явке 14:34
Стас Михайлов: Каждый человек должен прийти и сделать свой выбор 14:31
Президент ФИФА пообещал проблемы всем желающим испортить ЧМ-2018 14:22
Более четверти избирателей проголосовали в Нижегородской области 14:22
Премьер Дмитрий Медведев с супругой проголосовали на выборах президента 14:20
Под Волгоградом на выборы приехала семья из 30 человек 14:17
Самый сильный человек России проголосовал на выборах в Челябинске 14:17
Элла Памфилова положительно оценила работу общественников по наблюдению за выборами в Москве 14:15
В Дагестане к полудню проголосовали около трети избирателей 14:15
Общественный штаб: Голосование на выборах в Москве проходит без нарушений 14:10
Омбудсмен Подмосковья: конфликтов на избирательных участках не зарегистрировано 14:10
Ксения Собчак проголосовала в Москве 14:10
В Удмуртии проголосовали бурановские бабушки 14:10
В Татарстане к полудню проголосовали более трети избирателей 14:09
В аэропорту Внуково к полудню проголосовали 44 процента избирателей 14:06
Жерар Депардье проголосовал в Париже на выборах президента России 14:03
Из-за дефицита наличности в Венесуэле появилась альтернативная валюта 13:56
Сергей Безруков проголосовал на гастролях в Архангельске 13:55
Иностранные наблюдатели отметили прозрачность выборов в Крыму 13:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Как найти свой избирательный участок
Как найти свой избирательный участок
18.03.2018 14:20
Рубрика: Власть

Премьер Дмитрий Медведев с супругой проголосовали на выборах президента

Текст: Сергей Белов

Премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой Светланой проголосовал на выборах президента России. Свой выбор они сделали на столичном избирательном участке номер 2760 в здании Шуваловской гимназии номер 1448 в Москве.

Глава правительства приехал на участок после полудня, когда постепенно начинался пик явки избирателей, но процедура голосования продолжала идти своим чередом без ограничений для граждан.

Медведев подождал, пока проголосует супруга, а в ожидании общался с членами избирательной комиссии.

Элла Памфилова положительно оценила работу общественников по наблюдению за выборами в Москве

Главное сегодня

Выборы президента России-2018
Захарова: Блокирование избирательных участков на Украине - незаконно
Посол: Британские власти хотят заработать очки за счет дела Скрипаля
Пушков рассказал, к чему приведет вступление Украины в ЕС
Россия стала второй в медальном зачете Паралимпиады