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18.03.2018 17:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

100-летняя тулячка проголосовала в свой день рождения

Текст: Елена Шулепова (Тула)
Для жительницы города Донского Тульской области Любови Кисляковой день выборов стал двойным праздником. Сегодня она отметила свой 100-летний день рождения.
Фото: Пресс-центр "Выборы. Тульская область" Фото: Пресс-центр "Выборы. Тульская область"
Фото: Пресс-центр "Выборы. Тульская область"

За праздничным столом отметить столетие бабушки собралась вся большая семья Любови Михайловны. Дети, внуки, правнуки и праправнуки приехали поздравить бабушку. К родственникам добавились члены участковой избирательной комиссии. Они приехали к юбилярше с переносной урной и подарками.

А Герой России губернатор области Алексей Дюмин голосовал на избирательном участке "Героев России". Такой именной участок появился в этом году впервые по инициативе генерального конструктора НПО "Сплав", где разрабатывают и производят системы залпового огня - "Смерч", "Ураган", "Торнадо", Героя России Николая Макаровца. Он отметил, что в Тульская область - родина 22 Героев России, среди них - летчики- космонавты Валерий Поляков и Сергей Залетин, военные и гражданские лица.

Фото: пресс-служба правительства Тульской области
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На участке организована экспозиция, рассказывающая о туляках-героях, а также выставка макетов современного оружия производства тульских оборонных заводов. Николай Макаровец и Алексей Дюмин здесь же пообщались со школьниками.  

В Тульской области к 15 часам проголосовали более половины избирателей. Промежуточные итоги по явки сообщил председатель облизбиркома Сергей Костенко на брифинге в специально организованном в день выборов пресс-центре. Наиболее активны жители сельских территорий. Так, в Каменском районе области явка превысила 63 процента, в Тепло-Огаревском - 59, в Куркинском - 58. В Туле на избирательные участки пришли почти 50 процентов жителей, имеющих право участвовать в голосовании.

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На этих выборах в Туле работают около 20 иностранных наблюдателей. Представители миссии по наблюдению за выборами ОБСЕ/БДИЧП отметили высокую активность избирателей.

- Люди идут голосовать целыми семьями, - заметил наблюдатель из Республики Беларусь Сергей Лущ. - Нас никто не ограничивал, мы имеем доступ ко всей информации. Никаких нарушений или провокаций в Тульской области мы не зафиксировали. Процесс голосования проходит максимально прозрачно и соответствует международным нормам.

В свою очередь представитель Болгарии Милован Пеулич обратил внимание на демократичность избирательного процесса. А на наблюдателя от Боснии и Герцеговины Александра Тихомирова Симова выборы произвели положительное впечатление. Особенно применяемые современные технологии и активность жителей.

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