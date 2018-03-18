Явка избирателей в Подмосковье на 12:00 составила 23%

На 12:00 явка избирателей на выборы президента РФ в Подмосковье составила 23%. Об этом в социальной сети Twitter сообщим Мособлизбирком.

Напомним, на 10 утра явка в области составляла 8%. По словам главы Мособлизбиркома Ирина Коноваловой, пик явки жителей на избирательные участки прогнозируется до 16:00.

- Традиционно пик явки в Подмосковье - с 12 до 16 часов. Главное, чтобы люди с удовольствием пришли на избирательный участок, даже если это будет вечер. Думаю, Подмосковье не подкачает, - заявила Коновалова журналистам в едином информационном центре в Одинцово.