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18.03.2018 19:05
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию проголосовали в Туле

Текст: Елена Шулепова (Тула)

Звезды фигурного катания проголосовали в Туле. Юные фигуристы, специально ожидавшие их на участке, подарили им тульские пряники.

Фото: Пресс-центр "Выборы. Тульская область"
100-летняя тулячка проголосовала в свой день рождения

Сегодня в центре Тулы на губернском катке ожидается ледовое шоу Ильи Авербуха "Вместе и навсегда", посвященное воссоединению Крыма с Россией. В нем принимают участие олимпийские чемпионы по фигурному катанию Александр Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Роман Костомаров, Татьяна Волосажар, Максим Траньков, Максим Маринин, Илья Авербух, Антон Сихарулидзе.

Перед выступлением фигуристы приняли участие в выборах. Для голосования спортсмены выбрали именной участок "Спортивный" на улице Фрунзе, 17. Туляки, бывшие в это же время на участке, брали автографы у звезд фигурного катания спортсменов, делали с ними селфи. Чемпионы со своей стороны приглашали туляков на свое шоу, обещая, что в программе только лучшие их номера.

Ледовое шоу начнется в 21.00. Затем перед туляками выступит группа "Серебро". В мэрии города заверили, что общественный транспорт по этому случаю будет работать до полуночи.

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