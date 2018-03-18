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18.03.2018 23:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Скончался начальник подмосковного главка Росгвардии

Текст: Иван Петров

Начальник Главного управления Росгвардии по Московской области генерал-майор полиции Василий Глотов 18 марта скоропостижно скончался на 58-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте службы.

Командование Росгвардии и Центрального округа войск национальной гвардии РФ, сотрудники и военнослужащие Главного управления Росгвардии по Подмосковью, а также Совет ветеранов общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка выразили свои соболезнования родным и близким покойного.

Глотов родился в городе Караганде в 1960 году. В 1980-м после прохождения срочной службы в Вооруженных силах СССР работал в правоохранительных органах. В 1986 году закончил Всесоюзный юридический заочный институт, в 2006-м - Российскую академию государственной службы при президенте РФ.

"Василий Анатольевич за 38 лет службы прошел путь от сержанта патрульно-постовой службы до генерал-майора полиции. Более 20 лет работал в отряде милиции особого назначения ГУВД по Москве, где занимал руководящие должности. Неоднократно выполнял служебные задачи в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе, проявляя при этом высокий профессионализм, мужество и самоотверженность", - говорится на сайте Росгвардии.

Также Глотов руководил сводным отрядом ГУ МВД России по Москве и Московской области по поддержанию общественного порядка во время проведения Всемирной летней универсиады в Казани и курировал обеспечение безопасности гостей и участников Олимпийских зимних игр в Сочи.

Главное управление Росгвардии по Московской области он возглавил в сентябре 2017 года.

Награжден орденом Мужества и многими медалями и ведомственными наградами.

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