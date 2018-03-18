В Калуге в ДТП с маршрутным такси пострадали три человека

В Калуге маршрутное такси с пассажирами столкнулось с автомобилем Opel. В аварии три человека получили травмы, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

ДТП произошло в 16:16 в Калуге рядом с домом 38 по улице Железняка. Обстоятельства и виновник аварии не сообщаются. В момент аварии в маршрутке находились восемь человек.

В результате столкновения маршрутки с иномаркой три человека получили травмы: два пассажира маршрутки и пассажир иномарки. Все пострадавшие доставлены в меучреждение, где им оказывают помощь.

На месте работают сотрудники УГИБДД, заторов на дороге нет. По факту аварии проводится проверка, сообщает пресс-служба ведомства.