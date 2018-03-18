В Москве 15 избирательных участков открылись раньше 8 утра

Пятнадцать избирательных участков в Москве и Московской области открылись раньше других. С шести утра можно проголосовать в аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково", а также на шести площадках в Балашихе и двух в Пушкинском районе. Еще два участка в Серпуховском районе начали принимать избирателей в 7 утра.

Кроме того, как пишет РИА Новости, в Московской области раньше откроются еще 10 избирательных участков, на которых будут голосовать военнослужащие.

Напомним, в выборах президента России принимают участие восемь кандидатов: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").