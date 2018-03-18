В Твери проголосовали братья Запашные

Публикация от Эдгард Запашный🇷🇺 (@zapashny.ru) 18 Мар 2018 в 2:25 PDT

В Твери на избирательном участке № 1047 в библиотеке имени Горького﻿ проголосовали представители цирковой династии Аскольд и Эдгард Запашные.

Публикация от Аскольд Запашный (@askoldzap) 18 Мар 2018 в 2:50 PDT

На том же участке исполнил свой гражданский долг известный поэт, лауреат Государственной премии СССР Андрей Дементьев. Он специально приехал 18 марта на свою малую родину.

- Я счастлив, что сегодня участвую в выборах на своей родной земле, высказываю свое мнение там, где все начиналось. Выборы для меня - всегда праздник. Люди, приходя на избирательный участок, верят, что от их голоса будет зависеть будущее России. Так оно и есть, - уверен Андрей Дементьев.

По данным Тверского облизбиркома, на 18.00 в регионе проголосовали 51,68 процента избирателей. В лидерах - поселок Озерный, где на выборы президента пришли 71,07 процента избирателей, город Ржев - 67,16% и поселок Оленино - 64,30%.

За ходом выборов в Тверской области следит группа международных наблюдателей из нескольких стран.

- Я даже побывал не только на тех участках, которые входили в нашу программу, но и самостоятельно зашел в первый попавшийся избирательный участок. Не возникло никаких проблем с входом, посмотрел, как голосуют избиратели, как работают наблюдатели. Нарушений не было, - рассказал представитель Польши.