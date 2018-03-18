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18.03.2018 19:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Твери проголосовали братья Запашные

Текст: Элина Труханова (Тверь)

В Твери на избирательном участке № 1047 в библиотеке имени Горького﻿ проголосовали представители цирковой династии Аскольд и Эдгард Запашные.

На том же участке исполнил свой гражданский долг известный поэт, лауреат Государственной премии СССР Андрей Дементьев. Он специально приехал 18 марта на свою малую родину.

Почти половина ярославских избирателей пришли на участки к 15 часам

- Я счастлив, что сегодня участвую в выборах на своей родной земле, высказываю свое мнение там, где все начиналось. Выборы для меня - всегда праздник. Люди, приходя на избирательный участок, верят, что от их голоса будет зависеть будущее России. Так оно и есть, - уверен Андрей Дементьев.

По данным Тверского облизбиркома, на 18.00 в регионе проголосовали 51,68 процента избирателей. В лидерах - поселок Озерный, где на выборы президента пришли 71,07 процента избирателей, город Ржев - 67,16% и поселок Оленино - 64,30%.

За ходом выборов в Тверской области следит группа международных наблюдателей из нескольких стран.

- Я даже побывал не только на тех участках, которые входили в нашу программу, но и самостоятельно зашел в первый попавшийся избирательный участок. Не возникло никаких проблем с входом, посмотрел, как голосуют избиратели, как работают наблюдатели. Нарушений не было, - рассказал представитель Польши.

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