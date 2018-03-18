Видео: В Рыбинске машину после аварии отшвырнуло в пешеходов

В Рыбинске на пересечении проспекта Серова с улицей Бабушкина произошло серьезное ДТП, в результате которого никто не пострадал только благодаря счастливой случайности. Видео происшествия опубликовано в городской группе автоновостей.

На видео зафиксировано как поворачивавший налево белый автомобиль не пропустил двигавшийся навстречу на приличной скорости серый. Произошло столкновение, после которого серую машину отбросило на тротуар - прямо на находившихся там людей.

Пешеходов спас сугроб, оставленный на обочине коммунальными службами - он замедлил потерявший управление автомобиль и люди успели отбежать в сторону.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии уточняются.