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18.03.2018 19:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: В Рыбинске машину после аварии отшвырнуло в пешеходов

Текст: Антон Валагин (Ярославль)

В Рыбинске на пересечении проспекта Серова с улицей Бабушкина произошло серьезное ДТП, в результате которого никто не пострадал только благодаря счастливой случайности. Видео происшествия опубликовано в городской группе автоновостей. 

Фото: Стас Шклярский/vk.com
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На видео зафиксировано как поворачивавший налево белый автомобиль не пропустил двигавшийся навстречу на приличной скорости серый. Произошло столкновение, после которого серую машину отбросило на тротуар - прямо на находившихся там людей.

Пешеходов спас сугроб, оставленный на обочине коммунальными службами - он замедлил потерявший управление автомобиль и люди успели отбежать в сторону.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии уточняются.

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