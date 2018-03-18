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18.03.2018,  
08:06
Текст: Николай Грищенко

Главком ВМФ рассказал об атомных подлодках четвертого поколения

Российский военно-морской флот будет совершенствовать группировки подводных лодок на Северном и Тихоокеанском флотах. Об этом в преддверии 60-летия со дня создания атомного подводного флота России заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев.

"Мы поддерживаем две группировки на Северном и Тихоокеанском флотах, в состав этих группировок будут входить новейшие атомные подводные крейсера четвертого поколения типа "Борей". В настоящее время в состав уже приняты и выполняют боевые задачи крейсера "Юрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах", - цитируют РИА Новости Владимира Королева.

Фото: Алескей Куденко/РИА Новости
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Напомним. что надводная скорость субмарины проекта 955 "Борей" - 15 узлов, подводная скорость - 29 узлов. Она может погружаться на глубину до 450 метров. Автономность плавания - 90 суток. Экипаж - 107 человек. Кстати, по уровню шума "Бореи" гораздо тише основной стратегической подлодки США типа "Огайо" - уровень шума 93 и 102 децибела соответственно. Вооружение подлодки составляют шесть 533-миллиметровых торпедных аппаратов, торпеды, торпедоракеты, крылатые ракеты, а также 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава" и переносные зенитно-ракетные комплексы.

Кроме того , адмирал Владимир Королев заявил, что на Тихоокеанском флоте будет сформирована группировка новых дизельных подводных лодок с крылатыми ракетами "Калибр".

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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- Мы завершили формирование группировки подводных лодок проекта 636.3 на Черноморском флоте, которые уже прошли боевое крещение и успешно выполнили задачи специальной операции в Сирии, - сказал Королев.

Подводные лодки проекта "Варшавянка" имеют скорость надводного хода - 17 узлов, в подводном положении - 20 узлов. Рабочая глубина погружения - 240 метров и предельная глубина - 300 метров. Может находиться в автономном плавании 45 суток. В экипаж входят 52 человека. На вооружении этих субмарин находятся шесть торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра, мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". За исключительную скрытность в НАТО их еще неофициально называют "черными дырами" - Improved Kilo.

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