Новости

Строители космодрома Восточный проголосовали на выборах президента 10:08
Глава ЦИК проголосовала, испробовав механизм "мобильный избиратель" 09:50
Володин проголосовал на выборах президента 09:45
Борис Титов проголосовал в Абрау-Дюрсо на выборах президента РФ 09:45
Пушков рассказал, к чему приведет вступление Украины в ЕС 09:44
В Волгоградской области начался референдум о часовом поясе 09:40
Хабаровские хоккеисты проголосовали всей командой 09:35
На избирательных участках в Подмосковье дежурят более 23 тысяч спасателей 09:33
Трамп заявил о мошенничестве в расследовании "российского вмешательства" 09:27
В аэропорту Красноярска открыли избирательный участок для путешественников 09:19
В Сербии открылись участки для голосования на выборах президента РФ 09:13
В Подмосковье открылись 4,2 тысячи участков для голосования 09:02
90-летняя путешественница Баба Лена проголосовала в Красноярске 08:55
В Москве на избирательных участках выстроились очереди из голосующих 08:52
В Еврейской автономии голосуют на именных участках 08:47
Как найти свой избирательный участок 08:44
Синоптики пообещали москвичам комфортную для прогулок погоду 08:35
В столице открылся Общественный штаб по наблюдению за выборами 08:28
На буровых платформах в Каспийском море прошли выборы президента 08:07
В Москве открылись 3620 избирательных участков 08:00
На Сахалине и Курилах уже проголосовала почти половина избирателей 07:48
Более половины избирателей на Колыме уже отдали свои голоса 07:42
Новая реклама iPhone X случайно раскрыла баг системы 07:38
Посол: Британские власти хотят заработать очки за счет дела Скрипаля 07:29
В Москве 15 избирательных участков открылись раньше 8 утра 07:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Как найти свой избирательный участок
Как найти свой избирательный участок
18.03.2018 08:47
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Еврейской автономии голосуют на именных участках

Текст: Татьяна Дмитракова

К выборам-2018 в Облученском районе ЕАО три избирательных участка получили статус именных.

Как сообщили в областной избирательной комиссии, участок, находящийся в школе № 3 города Облучье, теперь носит имя бывшего ученика школы, Героя Советского Союза Юрия Владимировича Тварковского. Избирательный участок поселка Кульдур назван в честь земляка - полного кавалера ордена Славы Александра Ивановича Раскопенского. В селе Радде работает участок имени русского ученого-исследователя Густава Ивановича Радде.

На Сахалине и Курилах уже проголосовала почти половина избирателей

В селе Ленинское Ленинского района именной участок назвали в память Героя Советского Союза Петра Петровича Кагыкина, призванного в армию в июне 1941 года из этого населенного пункта. П.П. Кагыкин с группой бойцов 30 апреля 1945 года водрузил красный флаг над северным крылом рейхстага.

- В течение двух часов с момента открытия избирательных участков на выборах президента Российской Федерации проголосовал каждый десятый житель автономии, - сообщила председатель избирательной комиссии ЕАО Елена Саутина. - На 15 часов местного времени явка составила 47,27 процента. Активней других жители  Биробиджанского района - участки уже посетили 53,19 процента граждан, имеющих право голоса.

Главное сегодня

Выборы президента России-2018
Посол: Британские власти хотят заработать очки за счет дела Скрипаля
Лавров рассказал, спецподразделения каких стран Запада действуют в Сирии
Силуанов: Минфин может в этом году еще раз разместить евробонды
Пушков рассказал, чем не нравится сенаторам США "Северный поток-2"