В Еврейской автономии голосуют на именных участках

К выборам-2018 в Облученском районе ЕАО три избирательных участка получили статус именных.

Как сообщили в областной избирательной комиссии, участок, находящийся в школе № 3 города Облучье, теперь носит имя бывшего ученика школы, Героя Советского Союза Юрия Владимировича Тварковского. Избирательный участок поселка Кульдур назван в честь земляка - полного кавалера ордена Славы Александра Ивановича Раскопенского. В селе Радде работает участок имени русского ученого-исследователя Густава Ивановича Радде.

В селе Ленинское Ленинского района именной участок назвали в память Героя Советского Союза Петра Петровича Кагыкина, призванного в армию в июне 1941 года из этого населенного пункта. П.П. Кагыкин с группой бойцов 30 апреля 1945 года водрузил красный флаг над северным крылом рейхстага.

- В течение двух часов с момента открытия избирательных участков на выборах президента Российской Федерации проголосовал каждый десятый житель автономии, - сообщила председатель избирательной комиссии ЕАО Елена Саутина. - На 15 часов местного времени явка составила 47,27 процента. Активней других жители Биробиджанского района - участки уже посетили 53,19 процента граждан, имеющих право голоса.