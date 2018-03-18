В Якутии активность избирателей выросла

В Якутии по состоянию на 12.00 по местному времени проголосовали 178,5 тысячи избирателей, или 28,12 процента от числа внесенных в списки.

Активнее всех голосуют жители заполярного Анабарского района. Здесь на избирательных участках побывали уже около 63-х процентов избирателей. Явка свыше 45 процентов зафиксирована в Амгинском, Жиганском и Оленекском районах.

В целом избирательная кампания по выборам президента страны в республике проходит активнее, чем шесть лет назад. В 2012 году к этому времени процент проголосовавших в регионе составлял 23,9.