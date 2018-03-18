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18.03.2018 20:05
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Татарстане явка на выборы приблизилась к 70 процентам

Текст: Сергей Кирсанов

В Татарстане к шести часам вечера на выборах главы государства проголосовали 69,21 процента избирателей.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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Такие данные приводит государственная автоматизированная система "Выборы".

Лидером по уровню явки стал Кайбицкий район республики, где проголосовали 98,08 процента избирателей. За ним следуют Атнинский и Апастовский районы с показателем в 95,03 процента и 94,88 процента соответственно.

В Татарстане в день голосования открыто 2 817 участковых избирательных комиссий, включая участки в местах временного пребывания избирателей: в больницах, санаториях, железнодорожных вокзалах и аэропорту.

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