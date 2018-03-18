В Татарстане к полудню проголосовали более трети избирателей

К 12 часам явка избирателей на выборы президента РФ в Татарстане составила 37,9 процента, проголосовало уже более 1,1 миллиона избирателей.

Как сообщили в ЦИК РТ, самая высокая явка отмечена в Кайбицком (80 процентов), Апастовском (76 процентов) и Аксубаевском (73 процента) районах. Наименьшая активность пока наблюдается в Чистополе, где проголосовало 38,2 процента избирателей.

В Казани к полудню в каждом районе явка составила около 20-30 процентов. В числе первых участие в голосовании принял и президент РТ Рустам Минниханов и его супруга Гульсина ханум. Они пришли на избирательный участок №42, расположенный неподалеку от Казанского кремля в здании КНИТУ-КАИ имение А.Н. Туполева. Побывали здесь и наблюдатели от стран СНГ, в том числе Республики Беларусь, и ОБСЕ.

Как только все формальности были выполнены и супруги опустили бюллетени в прозрачные урны, волонтеры надели на них бумажные браслеты "Я проголосовал", дающие право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте в течение всего дня.

Кроме того, как и всем проголосовавшим сегодня в Казани избирателям, им вручили бесплатный билет на концерт с участием звезд российской эстрады. После этого Рустам Минниханов поздравил присутствующих с праздником.

- Выборы президента России - самые главные в нашей стране. Надеюсь, что страна наша будет развиваться. А республика будет показывать достойные результаты, - заявил он журналистам.