Новости

Явка на Среднем Урале превысила 25 процентов, в Югре - 33 процента 11:49
В Петербурге проголосовало 4,6 процента избирателей 11:57
Собянин проголосовал на выборах президента и поздравил москвичей с праздником 11:53
Общественный штаб объяснил очередь на участке Эллы Памфиловой 11:52
В Осетии открылись 23 высокогорных избирательных участка 11:46
Памфилова: Сайт ЦИК ночью подвергся атаке из 15 стран 11:45
Эрдоган сообщил о взятии Африна 11:39
ЦИК: Явка по России на 10:00 составила рекордные 16,65 процента 11:35
Явка на выборах в Москве на 10 часов утра составила 5,98 процента 11:32
В Западной Сибири назвали регион с самой высокой явкой 11:30
Мосгоризбирком: Все избирательные участки Москвы работают в штатном режиме 11:07
Для строителей Крымского моста открыли два избирательных участка 11:06
Памфилова: Количество КОИБов выросло в 2,5 раза с прошлых президентских выборов 11:05
Крым и Севастополь впервые выберут президента РФ 10:59
Жириновский проголосовал на выборах президента 10:52
В Вологде и Череповце общественный транспорт стал бесплатным 10:50
В Киеве, Одессе и Львове россиян не пускают на избирательные участки 10:47
NASA показало невероятной красоты розовый шторм на Юпитере 10:43
Губернатор Подмосковья Воробьев проголосовал на выборах президента РФ 10:35
Явлинский проголосовал на выборах президента 10:25
Россиянин Волков нокаутировал бывшего чемпиона UFC 10:25
Грудинин проголосовал на президентских выборах 10:18
Строители космодрома Восточный проголосовали на выборах президента 10:08
Глава ЦИК проголосовала, испробовав механизм "мобильный избиратель" 09:50
Володин проголосовал на выборах президента 09:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Как найти свой избирательный участок
Как найти свой избирательный участок
18.03.2018 11:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Западной Сибири назвали регион с самой высокой явкой

Текст: Наталья Решетникова

Самая высокая явка избирателей к полудню местного времени отмечена в Кемеровской области. Здесь проголосовало 37,12 процента.

По данным избирательной комиссии Новосибирской области, к 12 часам свои голоса отдали 19,95 процента избирателей.

Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
90-летняя путешественница Баба Лена проголосовала в Красноярске

По традиции явка в сельской местности намного превышает явку в областном центре. Например, в самом отдаленном - Северном районе - она превысила 33 процента. При этом в соцсетях новосибирцы пишут, что на участке из-за активности избирателей пришлось даже стоять в очереди за бюллетенями.

В Томской области явка оказалась немного выше. К двенадцати часам здесь проголосовало 23,01 процента избирателей, причем во всех районах Томска на участки пришло не менее 18 процентов городских жителей, имеющих право голоса.

Выше явка в Омской области - 27,26 процента. В Алтайском крае и Республике Алтай к полудню проголосовала почти треть избирателей (31,6 и 32,47 процента соответственно).

По данным председателя избирательной комиссии Новосибирской области Ольги Благо, выборы президента РФ в регионе обеспечивают 2029 участковых избирательных комиссий. Системы видеонаблюдения установлены в 855 помещениях для голосования и во всех 44 территориальных избирательных комиссиях. В 450 помещениях, где расположены 811 избирательных участков, имеются рамки- металлодетекторы.

Кроме того, шесть избирательных участков Новосибирской области оборудованы интерактивными тактильными модулями системы "Сурдофон". С их помощью граждане с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, с нарушениями слуха, могут получить информацию о выборах, избирательной системе.

Главное сегодня

Выборы президента России-2018
Посол: Британские власти хотят заработать очки за счет дела Скрипаля
Пушков рассказал, к чему приведет вступление Украины в ЕС
Россия стала второй в медальном зачете Паралимпиады
Лавров рассказал, спецподразделения каких стран Запада действуют в Сирии