В Западной Сибири назвали регион с самой высокой явкой

Самая высокая явка избирателей к полудню местного времени отмечена в Кемеровской области. Здесь проголосовало 37,12 процента.

По данным избирательной комиссии Новосибирской области, к 12 часам свои голоса отдали 19,95 процента избирателей.

По традиции явка в сельской местности намного превышает явку в областном центре. Например, в самом отдаленном - Северном районе - она превысила 33 процента. При этом в соцсетях новосибирцы пишут, что на участке из-за активности избирателей пришлось даже стоять в очереди за бюллетенями.

В Томской области явка оказалась немного выше. К двенадцати часам здесь проголосовало 23,01 процента избирателей, причем во всех районах Томска на участки пришло не менее 18 процентов городских жителей, имеющих право голоса.

Выше явка в Омской области - 27,26 процента. В Алтайском крае и Республике Алтай к полудню проголосовала почти треть избирателей (31,6 и 32,47 процента соответственно).

По данным председателя избирательной комиссии Новосибирской области Ольги Благо, выборы президента РФ в регионе обеспечивают 2029 участковых избирательных комиссий. Системы видеонаблюдения установлены в 855 помещениях для голосования и во всех 44 территориальных избирательных комиссиях. В 450 помещениях, где расположены 811 избирательных участков, имеются рамки- металлодетекторы.

Кроме того, шесть избирательных участков Новосибирской области оборудованы интерактивными тактильными модулями системы "Сурдофон". С их помощью граждане с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, с нарушениями слуха, могут получить информацию о выборах, избирательной системе.