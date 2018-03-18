В Осетии открылись 23 высокогорных избирательных участка

В Северной Осетии открылись и приняли первых людей высокогорные избирательные участки. Они расположены в 23 отдаленных населенных пунктах, в том числе на высоте в 2000 метров над уровнем моря и выше.

Один из самых необычных избирательных участков расположен в селении Галиат на высоте в 2025 метров над уровнем моря. Здесь постоянно проживает всего две семьи, а само селение находится на месте древнего полуразрушенного 200-летнего города, а впервые люди, по данным археологов, начали селиться здесь во II тысячелетии нашей эры.

Несмотря на то, что в Галиате проживает всего две семьи, открывшийся избирательный участок рассчитан на обслуживание 121 человека, которые придут сюда проголосовать из соседних небольших поселков, разбросанных по окрестным горам. В прошлом году в этом же поселке Галиат на День Победы 9 мая прошла самая высокогорная в России акция "Бессмертный полк", собравшая около тысячи человек.

Еще один необычный избирательный участок открылся в поселке Даргавс. Рядом с этим населенным пунктом расположен знаменитый "Город мертвых" - несколько сотен склепов, которые появились тут в средние века и сохранились до сих пор. В настоящее время это уникальный музей под открытым небом. Избирательный участок в Даргавсе рассчитывает принять 261 человека за сегодняшний день.

Также участки начали принимать первых избирателей в высокогорных отдаленных селах Мацута (планирует принять 96 человек), Нар (должны посетить 42 человека), Цей (42 человека), Мизур (600 человек) и других.

По данным ЦИК республики, на 10.00 проголосовало более 65 тысяч человек, общая явка избирателей в целом по региону составляет 13,29 процента.

- Никаких сбоев в передаче данных об открытии избирательных участков не было. Все участки, где применяются комплексы обработки бюллетеней работают, голосование на них проходит. Видеонаблюдение работает также без сбоев, - сообщила на пресс-конференции председатель ЦИК Северной Осетии Жанна Моргоева.