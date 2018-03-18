В Осетии открылись 23 высокогорных избирательных участка

Новости

В Татарстане на голосование пришли молодожены и гости свадьбы 13:33
Twitter следом за Facebook и Google может запретить рекламу криптовалют 13:31
В Уфе на избирательном участке умер мужчина 13:26
В Туле ФК "Арсенал" проголосовал на участке "Спортивный" 13:25
Международные наблюдатели отмечают хорошую организацию выборов в Москве 13:09
Захарова: Блокирование избирательных участков на Украине - незаконно 13:09
Музыкант "Пикника" выписался из больницы после аварии 13:08
Появились первые результаты явки в Калининградской области 13:06
В северных поселках ДФО отмечена стопроцентная явка избирателей 13:03
Сурайкин проголосовал на выборах президента России в Москве 12:56
Сергей Бабурин проголосовал на избирательном участке в Москве 12:55
На острове Кижи впервые открылся избирательный участок 12:55
В Удмуртии явка на выборах президента России составила 29 процентов 12:49
Матвиенко: На Украине оказывается беспрецедентное давление на российских избирателей 12:43
В Греции голосование на выборах президента РФ проходит при высокой явке 12:34
Патриарх Кирилл сделал свой выбор 12:34
Испытан броневик "Тигр" с 30-мм пушкой 12:29
В Восточной Сибири лидерами по явке стали Бурятия и Тува 12:27
Более пяти тысяч жителей Поморья проголосовали досрочно 12:20
Лондон отказал в доступе российских дипломатов к Скрипалю 12:19
В США обнаружили новорожденную змею с двумя головами 12:18
В Башкирии проголосовали почти 30 процентов избирателей 12:13
Выборы президента РФ проходят в Боснии динамично и без нарушений 12:10
Памифлова объяснила, откуда на участке может внезапно появиться много избирателей 12:08
У подножия Эльбруса проголосуют пять тысяч туристов 12:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Как найти свой избирательный участок
Как найти свой избирательный участок
18.03.2018 11:46
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Осетии открылись 23 высокогорных избирательных участка

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)

В Северной Осетии открылись и приняли первых людей высокогорные избирательные участки. Они расположены в 23 отдаленных населенных пунктах, в том числе на высоте в 2000 метров над уровнем моря и выше.

Один из самых необычных избирательных участков расположен в селении Галиат на высоте в 2025 метров над уровнем моря. Здесь постоянно проживает всего две семьи, а само селение находится на месте древнего полуразрушенного 200-летнего города, а впервые люди, по данным археологов, начали селиться здесь во II тысячелетии нашей эры.

Фото: Максим Коротченко/РГ
На буровых платформах в Каспийском море прошли выборы президента

Несмотря на то, что в Галиате проживает всего две семьи, открывшийся избирательный участок рассчитан на обслуживание 121 человека, которые придут сюда проголосовать из соседних небольших поселков, разбросанных по окрестным горам. В прошлом году в этом же поселке Галиат на День Победы 9 мая прошла самая высокогорная в России акция "Бессмертный полк", собравшая около тысячи человек.

Еще один необычный избирательный участок открылся в поселке Даргавс. Рядом с этим населенным пунктом расположен знаменитый "Город мертвых" - несколько сотен склепов, которые появились тут в средние века и сохранились до сих пор. В настоящее время это уникальный музей под открытым небом. Избирательный участок в Даргавсе рассчитывает принять 261 человека за сегодняшний день.

Также участки начали принимать первых избирателей в высокогорных отдаленных селах Мацута (планирует принять 96 человек), Нар (должны посетить 42 человека), Цей (42 человека), Мизур (600 человек) и других.

По данным ЦИК республики, на 10.00 проголосовало более 65 тысяч человек, общая явка избирателей в целом по региону составляет 13,29 процента.

- Никаких сбоев в передаче данных об открытии избирательных участков не было. Все участки, где применяются комплексы обработки бюллетеней работают, голосование на них проходит. Видеонаблюдение работает также без сбоев, - сообщила на пресс-конференции председатель ЦИК Северной Осетии Жанна Моргоева.

Главное сегодня

Выборы президента России-2018
Захарова: Блокирование избирательных участков на Украине - незаконно
Посол: Британские власти хотят заработать очки за счет дела Скрипаля
Пушков рассказал, к чему приведет вступление Украины в ЕС
Россия стала второй в медальном зачете Паралимпиады