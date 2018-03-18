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18.03.2018 22:17
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Актер Федор Добронравов госпитализирован в Калининграде

Текст: Антон Валагин
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Народный артист России Федор Добронравов экстренно госпитализирован в Калининградской области. Об этом сообщила администрация светлогорского театра "Янтарь холл", где должен был состоятся спектакль с участием актера.

Фото: Стас Шклярский/vk.com
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- В связи со срочной госпитализацией Федора Викторовича Добронравова 17 марта 2018 года, спектакль переносится. Новая дата мероприятия будет объявлена в ближайшее время. Все приобретенные билеты действительны, - рассказали в театре.

В Светлогорске 56-летний Добронравов должен был играть вместе с сыном Иваном и актерами столичных театров в спектакле "Чудики" по Василию Шукшину. О причинах госпитализации артиста не сообщается.

Федор Добронравов исполнил множество ролей в театре и кино, наибольшую известность ему принесли скетч-шоу "6 кадров" и комедийный сериал "Сваты". Звание народного артиста РФ присвоено артисту в 2011 году.

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