Больше 44 процентов жителей Поморья проголосовали на выборах

К 15.00 в Архангельской области на выборах президента РФ проголосовали 404460 жителей региона или 44,28 процента от всех, включенных в списки избирателей.

По информации областной избирательной комиссии, наиболее активно голосуют в городе Мирном: здесь живут те, кто служит на космодроме Плесецк. Явка составила 63,19 процента. Между тем в городе Котласе проголосовали 49,31 процента избирателей, в Ленском районе на участки пришли более 48 процентов.

В Соломбальском округе Архангельска на участки к 15.00 пришли 36,99 процента жителей, в Исакогорском округе города в голосовании приняли участие 38,22 процента от общего числа избирателей. В Онежском районе на участки пришли 38,09 процента.

- Мы ждем, что и после 15 часов избиратели Архангельской области будут активно приходить на участки, - отметил председатель областной избирательной комиссии Андрей Контиевский.

Необходимо отметить, что 18 марта в восьми городах Архангельской области проходит также рейтинговое голосование по отбору общественных пространств, которые будут благоустроены в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".