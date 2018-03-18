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В Петербурге совершено нападение на создателя сериала "След"

Новость 18.03.2018, 19:30 | Текст: Олег Усков

В Северной столице избиты режиссер Армен Арутюнян-Елецкий и актер Андрей Терентьев.

Как передает 78.ru, инцидент произошел минувшей ночью в одном из ночных клубов на набережной канала Грибоедова.

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Арутюнян-Елецкий и Терентьев отмечали окончание съемок сериала "Один", однако, по их словам, "праздник неожиданно прервался, когда на них напали сотрудники ночного клуба".

"Я просто танцевал босиком, а на меня накинулся бородатый мужчина и начал бить", - посетовал Терентьев 78.ru.

Уточняя, что работники клуба, когда к ним обратились за разъяснениями журналисты, от комментариев отказались.

Сейчас все подробности инцидента выясняют сотрудники правоохранительных органов, - подытоживает издание.

35-летний российский актер Андрей Терентьев знаком зрителям по роли Спирта в фильме "Мы из будущего". Кроме того, в "портфолио" Андрея сериалы "Литейный", "Следователь Тихонов", картина Роимана Качанова "Гена Бетон".

Армен Арутюнян известен, среди прочего, как постановщик мелодрамы "Ящик Пандоры", криминального сериала "След", эпизодов "Ералаша" и "Ералаш в кино".

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