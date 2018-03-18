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18.03.2018 10:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Вологде и Череповце общественный транспорт стал бесплатным

Текст: Алексей Васильев (Вологодская область)

В Вологде и Череповце 18 марта общественный транспорт работает бесплатно, сообщает инфоцентр Вологодской области. В течение всего дня жители могут воспользоваться правом бесплатного проезда, чтобы добраться до избирательных участков. Кондукторы при этом работать не будут, предъявлять какие-либо документы не требуется.

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Решение организовать бесплатный проезд приняли все транспортные предприятия городов.

По словам директора "ПАТП-1" Вологды Евгения Вахрамеева, многие жители проживают не там, где зарегистрированы, поэтому и голосовать будут по месту прописки. Чтобы удобнее было добираться до избирательных участков, транспортники города приняли совместное решение сделать перевозки в этот день бесплатными.

Отметим, что 08.00 по московскому времени в Вологодской области открылось ровно 1000 избирательных участков, на которых до окончания голосования ожидается около 940 тысяч избирателей.

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