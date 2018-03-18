В Заполярье проголосовали 48% избирателей

На выборах президента РФ в Мурманской области к 15.00 проголосовали 48,45 процентов избирателей. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в территориальной избирательной комиссии региона. В голосовании уже успели принять участие губернатор Мурманской области Марина Ковтун и глава муниципального образования города Мурманск Дмитрий Филиппов.

В поселке Лопарская члены одной из родовых общин коренных жителей Кольского полуострова саами приехали к избирательному участку на оленях. Избиратели-саами были одеты в национальные костюмы.

Напомним, в 8:00 в Мурманской области открылось 596 избирательных участков. На территории региона зарегистрировано 589 тысяч избирателей.