На трассе "Дон" из-за ледяного дождя ограничено движение транспорта

В Ростовской области из-за мокрого снега, ледяного дождя и гололедицы ограничено движение на участке автодороги М-4 "Дон". Ограничения для пассажирского транспорта действуют с 777 по 1026 километр, об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Для расчистки федеральной трассы привлечены около 30 единиц специализированной техник, в том числе шесть погрузчиков и два грейдера.

Кроме того, около поселка Тарасовский, городов Каменск-Шахтинский и Красный Сулин развернуты оперативные группы МЧС.

Спасатели рекомендуют жителям региона воздержаться от поездок на дальние расстояния.