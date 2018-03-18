Во всех регионах Урала завершилось голосование

На территории Уральского федерального округа избирательные участки закрылись на подсчет голосов. По данным региональных избиркомов, обнародованным в шесть вечера, голосовали уральцы и сибиряки весьма активно.

Так, в Свердловской области явка составила 56,50 процента - свои голоса кандидатам отдали 1 888 391 среднеуралец. Активнее всего голосовал Пелым - 69,49 процента. В Екатеринбурге явка составила - 53 процента, а в Нижнем Тагиле - 57.

В Курганской области на участки пришли 401 286 человек - это 57,02 процента от общего числа избирателей. Лидируют Частоозерский (75,91), Мокроусовский ( 66,42) и Шадринский районы ( 66 процента).

314 488 жителей Ямало-Ненецкого автономного округа проголосовали на президентских выборах - 84,86 процента. Среди городского населения самые активные избиратели живут в Муравленко, Новом Уренгое - 90,45 процента, Ноябрьске (83,77) и Губкинском (79,39).

"Интерфакс" сообщает, что явка избирателей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре составила 64,44 процента (722 116 человека). Самые высокие показатели - в сельских территориях: например, в Нефтеюганском районе проголосовали 82,41 процента избирателей.

В Челябинской области 59,93 процента жителей отдали голоса понравившимся кандидатам. В Тюменской области этот показатель составил 74,85 процента (максимальная явка - в Ялуторовском районе: к шести вечера тут проголосовало уже более 90 процентов избирателей).