Семья из Германии попросила у России политического убежища

Семья бывшего офицера бундесвера попросила политического убежища в России.

"В консульский отдел действительно обратились граждане Германии - семья Бергфельд - с вопросом о возможности предоставления им убежища на территории РФ. Заявителям были даны соответствующие разъяснения", - рассказали в пресс-службе дипмиссии.

Как пишет РИА Новости, экс-офицер бундесвера Маркус Бергфельд, его жена Соня и их дети на родине подвергались травле. И в случае возвращения в Германию семье грозит реальная опасность.