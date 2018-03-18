Собчак и Зюганов прокомментировали прошедшие выборы

Кандидат в президенты России Ксения Собчак, которая, по предварительным данным, занимает четвертое место в президентской гонке, заявила, что довольна кампанией и ее команда сделала максимум возможного.

"Да, я довольна кампанией, потому что моя команда сделала максимум возможного, мы действительно объездили больше всего регионов и городов, чем все остальные кандидаты, я очень этим горжусь - 26 городов мы посетили, на втором месте (Григорий) Явлинский", - сказала Собчак на брифинге в своем штабе.

"Мы действительно провели огромную работу, мы создали самую молодую команду, мы приложили максимум усилий, чтобы показать, что можно делать политику иначе, по-новому, молодому, и я буду продолжать в том же духе, чтобы показать, что нам нужно обновление", - отметила она.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что нисколько не сожалеет о выдвижении на выборы от компартии бизнесмена Павла Грудинина. "Считаю, что решение было мудрым и правильным", - сказал Зюганов на брифинге в штабе КПРФ.

Самого Грудинина, который, по предварительным данным, занимает второе место на выборах, журналисты спросили, планирует ли он участвовать в следующих президентских выборах. "Через шесть лет, что ли? Помните фразу "хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах", - ответил он.

