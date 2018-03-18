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18.03.2018,  
00:11
Текст: Антон Валагин

Списан старейший в мире миноносец

Фото: U.S. Navy/ Wikimedia.org Фото: U.S. Navy/ Wikimedia.org
Фото: U.S. Navy/ Wikimedia.org

Из состава ВМС Филиппин выведен фрегат PS-11 Rajah Humabon - старейший в мире строевой корабль класса "эскортный миноносец".

Фото: U.S. Navy/ Wikimedia.org
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- Фрегат списан в соответствии с планом модернизации флота. Дальнейшая его эксплуатация была бы экономически нецелесообразной, - цитирует государственное информагентство министра обороны Филиппин Дэлфина Лорензану. В 2020 году военный флот страны должен пополниться первым из двух заказаных в Южной Корее современных ракетных фрегатов

Rajah Humabon был построен в США в 1943 году, под именем Atherton принимал участие во Второй Мировой войне и потопил  - вместе с миноносцем Moberly - немецкую подлодку U-853 неподалеку от Род-Айленда в мае 1945-го. После войны корабль законсервировали, а через 10 лет передали Силам самообороны Японии. В 1976 году эсминец вновь сменил приписку и имя - на сей раз его в качестве военной помощи передали ВМС Филиппин. С 1980 по 2011 годы Rajah Humabon был флагманом филиппинского флота.

Старейшим в мире кораблем считается британский 104-пушечный линкор Victory, построенный в 1778 году и участвовавший в Трафальгарском сражении - на его борту был смертельно ранен адмирал Нельсон  Несмотря на то, что с 1922 года Victory находится на вечной стоянке в Портсмуте, он по-прежнему числится в составе Королевских ВМС и является флагманским кораблем второго лорда британского Адмиралтейства. 

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