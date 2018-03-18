Списан старейший в мире миноносец

Из состава ВМС Филиппин выведен фрегат PS-11 Rajah Humabon - старейший в мире строевой корабль класса "эскортный миноносец".

- Фрегат списан в соответствии с планом модернизации флота. Дальнейшая его эксплуатация была бы экономически нецелесообразной, - цитирует государственное информагентство министра обороны Филиппин Дэлфина Лорензану. В 2020 году военный флот страны должен пополниться первым из двух заказаных в Южной Корее современных ракетных фрегатов

Rajah Humabon был построен в США в 1943 году, под именем Atherton принимал участие во Второй Мировой войне и потопил - вместе с миноносцем Moberly - немецкую подлодку U-853 неподалеку от Род-Айленда в мае 1945-го. После войны корабль законсервировали, а через 10 лет передали Силам самообороны Японии. В 1976 году эсминец вновь сменил приписку и имя - на сей раз его в качестве военной помощи передали ВМС Филиппин. С 1980 по 2011 годы Rajah Humabon был флагманом филиппинского флота.

Старейшим в мире кораблем считается британский 104-пушечный линкор Victory, построенный в 1778 году и участвовавший в Трафальгарском сражении - на его борту был смертельно ранен адмирал Нельсон Несмотря на то, что с 1922 года Victory находится на вечной стоянке в Портсмуте, он по-прежнему числится в составе Королевских ВМС и является флагманским кораблем второго лорда британского Адмиралтейства.