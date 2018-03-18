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18.03.2018 22:36
Рубрика: В мире

В Греции и на Кипре зафиксирована рекордная явка на выборах президента РФ

Текст: Александр Гасюк (Афины)
3745 избирателей проголосовали на выборах президента РФ в Афинах, сообщил "РГ" старший советник посольства России в Греции Владимир Майстренко после закрытия избирательного участка в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в 20:00 по местному времени (21:00 мск).
Фото: Александр Гасюк / "РГ" Фото: Александр Гасюк / "РГ"
Фото: Александр Гасюк / "РГ"

Дипломат уточнил, что в указанное количество исполнивших свой гражданский долг соотечественников входит 684 человека, проголосовавших в ходе досрочных выездных голосований. Они были организованны участковой избирательной комиссией № 8077 (Афины) в удаленных от греческой столицы городах Лутраки, Патры, Волос, а также на островах Крит, Керкира и Родос.

С учетом того, что на выборах президента РФ, состоявшихся в марте 2012 года в Афинах, проголосовали 2609 человек, сегодняшние результаты волеизъявления наших соотечественников стали рекордными, отметили в посольстве России в Греции.

На двух других избирательных участках, открытых по решению Центральной избирательной комиссии РФ 18 марта на территории северной Греции, также зафиксирована беспрецедентная явка: в Салониках свой голос за будущее России отдали 2765 избирателей, в Александруполисе проголосовали 354 человека.  

Фото: twitter.com/MID_RF
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Таким образом, в Греческой Республике участие в выборах президента Российской Федерации приняли почти семь тысяч россиян.

На Кипре также зафиксирована беспрецедентная явка избирателей. По данным посольства России в Республике Кипр, на избирательном участке в Никосии, организованном в РЦНК, а также пунктах выездного голосования в городах Ларнака, Лимасол, Пафос и Айя-Напа избирательное право реализовали около 5300 российских граждан (в 2012 году - порядка 3600).

"Голосование на избирательном участке № 8158 на территории Республики Кипр завершено. Итоговая явка избирателей составила около 5300 человек, что в 1,5 раза превысило соответствующий показатель на президентских выборах 2012 года", - отметили в российском дипломатическом представительстве на островном государстве.

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