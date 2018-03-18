В США обнаружили новорожденную змею с двумя головами

В американском штате Флорида фермер обнаружил редчайшего новорожденного удава с двумя головами, у которого, как позже выяснили ветеринары, еще и два сердца и пара пищеводов, передает National Geographic.

Из-за аномалий внешности рептилия вряд ли выживет, так как не сможет добыть достаточное количество пищи, считают специалисты.

По словам ветеринара Лоры Тилен, у змеи, кроме того, могут быть общие почки и проблемы с дефекацией.

Ученые отметили, что "сиамские близнецы" ранее рождались у акул, морских свинок, черепах, коров и кошек.