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Вышли трейлер и постер байопика о литературной авантюристке

Новость 18.03.2018, 19:59 | Текст: Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Вышли постер и трейлер литературно-криминальной трагикомедии "Сможете ли вы меня простить?" с Мелиссой Маккарти.

За режиссуру отвечает Мариэль Хеллер ("Дневник девочки-подростка"). Сценарий написали Николь Холофсенер (режиссер сериала "Оранжевый - хит сезона") и Джефф Уитти.

Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia
Вышел трейлер невероятно пошлой комедии "СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!"

Сюжет основан на мемуарах писательницы и журналистки Ли Израэль, работавшей в журнале Esquire. Они посвящены ее раскаянию за свою криминальную деятельность.

В частности, женщина, известная в 70-х-80-х годах своими биографическими трудами, освещающими различные стороны жизни знаменитостей, на закате своей карьеры начала подделывать письма различных писателей и популярных личностей, после чего продавала их. Эти сделки она проворачивала не от хорошей жизни - книга и карьера провалились и из-за этого она была вынуждена искать альтернативные способы выживания, а помогал ей в этом друг Джек.

Писательница была обвинена условно и некоторое время провела под домашним арестом.

Скончалась в 2014 году от рака.

После смерти обличенной писательницы-мошенницы студия Fox решила превратить скандальную историю в байопик, где главную роль планировали отдать Джулианне Мур, но из-за различных проблем вакансия перешла в итоге к комедийной актрисе Мелиссе МакКарти.

Премьера намечена на 19 октября.

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