Вышли трейлер и постер байопика о литературной авантюристке

Вышли постер и трейлер литературно-криминальной трагикомедии "Сможете ли вы меня простить?" с Мелиссой Маккарти.

За режиссуру отвечает Мариэль Хеллер ("Дневник девочки-подростка"). Сценарий написали Николь Холофсенер (режиссер сериала "Оранжевый - хит сезона") и Джефф Уитти.

Сюжет основан на мемуарах писательницы и журналистки Ли Израэль, работавшей в журнале Esquire. Они посвящены ее раскаянию за свою криминальную деятельность.

В частности, женщина, известная в 70-х-80-х годах своими биографическими трудами, освещающими различные стороны жизни знаменитостей, на закате своей карьеры начала подделывать письма различных писателей и популярных личностей, после чего продавала их. Эти сделки она проворачивала не от хорошей жизни - книга и карьера провалились и из-за этого она была вынуждена искать альтернативные способы выживания, а помогал ей в этом друг Джек.

Писательница была обвинена условно и некоторое время провела под домашним арестом.

Скончалась в 2014 году от рака.

После смерти обличенной писательницы-мошенницы студия Fox решила превратить скандальную историю в байопик, где главную роль планировали отдать Джулианне Мур, но из-за различных проблем вакансия перешла в итоге к комедийной актрисе Мелиссе МакКарти.

MELISSA MCCARTHY IS UNRECOGNISABLE IN BRILLIANT 'CAN YOU EVER FORGIVE ME?' TRAILER AND POSTER https://t.co/OOpLYjer3v pic.twitter.com/BW5vmwLEhQ — Hollywood Spy (@THEHOLLYWOODSPY) 17 марта 2018 г.

Премьера намечена на 19 октября.