Асад поздравил Путина с победой на президентских выборах

Президент Сирии Башар Асад поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в России, сообщает ТАСС.

Высокий уровень доверия россиян свидетельствует о честном служении Владимира Путина интересам страны, говорится в поздравительном послании.

Президент Асад отметил также огромный вклад России в борьбе с терроризмом. По его словам, помощь, которую Москва оказывает Сирии в разгроме террористических сил, предотвратила распространение этого зла по всему миру.

Президент РФ Владимир Путин отстаивает позиции России на международной арене, выражает при этом интересы не только россиян, но и всех народов, стремящихся добиться справедливости между нациями, "в отличие от сил гегемонии и колониализма", отмечается в поздравлении.