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19.03.2018,  
08:54
Текст: Антон Валагин

Ювелирный маневр ракетоносца Ту-160 показали на видео

Минобороны России опубликовало видео тренировки экипажа стратегического бомбардировщика-авианосца Ту-160. Летчики отработали один из самых сложных элементов подготовки - дозаправку в воздухе.

На скорости порядка 500 километров в час и многокилометровой высоте необходимо приблизиться к самолету-заправщику на расстояние в несколько десятков метров, а затем попасть 260-тонным самолетом в пляшущий на ветру конус размером с ведро. Операция эта требует абсолютной слаженности действий экипажей двух самолетов, а от пилота ракетоносца - еще и ювелирной точности. Поэтому перед тренировкой в небе дозаправку многократно отрабатывают на тренажере.

Фото: Россия 1/youtube.com
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Как только заправочная штанга стыкуется с конусом, включается перекачка топлива. В режиме заправки большого самолета (а Ту-160 относится именно к таким) насосы самолета-заправщика Ил-78 способны передать почти три тонны керосина за минуту. Впрочем, для Ту-160 это капля в море. Емкость топливной системы гигантского ракетоносца 171 тысяча литров и трех тонн ему хватит от силы на полчаса полета.

Большие самолеты заправляют минут по 15 и все это время экипажам необходимо строго выдерживать скорость и высоту, не допуская ни натяжения, ни излишнего провисания топливного шланга. Зато благодаря дозаправке в воздухе дальность полета стратегических бомбардировщиков ВКС России практически не ограничена.

- Для кого-то география - карта, для нас - глобус. Покажите нам любую точку земного шара, и мы там будем через определенное время, - заметил недавно командующий Дальней авиацией России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

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