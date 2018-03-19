Министерство обороны РФ продлило голосование, в ходе которого любой посетитель официального сайта военного ведомства может поучаствовать в выборе названия для трех новейших систем российского оружия. 1 марта на сайте минобороны заработал специальный сервис по приему предложений граждан. Чуть ранее в этот же день глава государства предложил всем россиянам поучаствовать в выборе названий для оружейных новинок.

Имена потребовались боевому лазерному комплексу, беспилотному подводному аппарату, который может быть вооружен как обычными, так и ядерными боеприпасами, и крылатой ракете неограниченной дальности полета с ядерной энергетической установкой. Как рассказали в минобороны, за предложенные варианты проголосовали почти 5 млн интернет-пользователей.

На первом этапе все могли предложить свои варианты названий. "После анализа всех поступивших предложений были определены по 50 наиболее популярных названий для каждого образца вооружения. На финальном этапе интернет-пользователям предоставляется возможность выбрать названия из них", - поясняли в военном ведомстве.

Среди названий для лазерного комплекса самые популярные - "Пересвет", "Горыныч", "Блик", "Василиск"

По крылатой ракете вперед сразу вырвалась "Пальмира" - название, предложенное главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Но в настоящий момент "Пальмира" с почти 545 тыс. голосов занимает лишь третью строчку. В лидеры неожиданно вырвался "Ватник" с более чем 651 тыс. голосов. На втором месте - "Буревестник" с 626 тыс. голосов.

Среди вариантов названий для боевого лазерного комплекса самым популярным пока остается "Пересвет" (38 394 голоса). Но ему в "спину дышит" с 38 127 голосов вариант "Горыныч". Также популярны названия "Блик", "Василиск", "Светлячок" и "Циклоп". Но все-таки итоговая борьба за название здесь развернется явно между "Пересветом" и "Горынычем".

Вероятно, уже недосягаемым лидером голосования по названию для беспилотного подводного аппарата стал "Лещ" (83,1 тыс. голосов). Ближайший преследователь - "Аврора" с 78,2 тыс. голосов. У варианта "Язь" - 66,2 тыс. голосов, а у "Карася" - 62,6 тыс. Предыдущий же, как казалось, безоговорочный лидер "Посейдон" уступает к настоящему моменту "Лещу" более половины голосов (40,3 тыс.).