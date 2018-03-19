Новости

ЦБ РФ стал почти стопроцентным владельцем уставного капитала Бинбанка 21:29
Беспилотный автомобиль Uber впервые насмерть сбил пешехода в США 21:11
Меркель поздравила Путина с победой на выборах президента России 21:11
Международные правозащитники призвали Киев признать наличие "тайных тюрем" 21:08
Титов рассказал о реакции Путина на свой список 21:07
В ОБСЕ призвали Киев отказаться от практики выдворения журналистов 21:02
СК начал проверку по факту дебоша на борту самолета из Гоа 20:27
В Трире на светофорах появится Карл Маркс 20:12
Эрдоган поздравил Путина с победой на выборах 20:04
В Томске на ребенка обрушилась снежная глыба 19:45
На Ямале школьницу насмерть засыпало снегом 19:35
ООН раскритиковала Киев за нежелание расследовать убийства на "майдане" 19:33
Дорожники предупредили о сужении Ярославского шоссе до 2020 года 19:06
Банки получат право скрывать информацию о попавших под санкции акционерах 18:54
Стала известна причина госпитализации актера Федора Добронравова 18:47
Обнародована дата премьеры "Патрика Мелроуза" с Камбербэтчем 18:39
В школах Сыктывкара отменили занятия 18:34
Грудинин рассказал, при каком условии сбреет усы 18:28
Макрон поздравил Путина по телефону 18:21
В Астраханской области младенец пострадал от взрыва телевизора 18:17
Под Ульяновском стартовали российско-белорусские учения спецназа 18:02
Макрон пожелал Путину успехов в модернизации России 18:00
В Барнауле на первоклассницу рухнула бетонная плита 17:54
За оборот денежных суррогатов будет грозить до четырех лет тюрьмы 17:52
Русскому музею подарили 160 работ Малевича 17:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
20 марта в "РГ" обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
20 марта в "РГ" обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
19.03.2018 19:55
Рубрика: Русское оружие

Именной лазер

Продлен конкурс по названию нового оружия
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск №7520 (57)
Министерство обороны РФ продлило голосование, в ходе которого любой посетитель официального сайта военного ведомства может поучаствовать в выборе названия для трех новейших систем российского оружия. 1 марта на сайте минобороны заработал специальный сервис по приему предложений граждан. Чуть ранее в этот же день глава государства предложил всем россиянам поучаствовать в выборе названий для оружейных новинок.

Имена потребовались боевому лазерному комплексу, беспилотному подводному аппарату, который может быть вооружен как обычными, так и ядерными боеприпасами, и крылатой ракете неограниченной дальности полета с ядерной энергетической установкой. Как рассказали в минобороны, за предложенные варианты проголосовали почти 5 млн интернет-пользователей.

На первом этапе все могли предложить свои варианты названий. "После анализа всех поступивших предложений были определены по 50 наиболее популярных названий для каждого образца вооружения. На финальном этапе интернет-пользователям предоставляется возможность выбрать названия из них", - поясняли в военном ведомстве.

Среди названий для лазерного комплекса самые популярные - "Пересвет", "Горыныч", "Блик", "Василиск"

По крылатой ракете вперед сразу вырвалась "Пальмира" - название, предложенное главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Но в настоящий момент "Пальмира" с почти 545 тыс. голосов занимает лишь третью строчку. В лидеры неожиданно вырвался "Ватник" с более чем 651 тыс. голосов. На втором месте - "Буревестник" с 626 тыс. голосов.

Фото: Россия 1/youtube.com
Названы самые популярные имена нового оружия России

Среди вариантов названий для боевого лазерного комплекса самым популярным пока остается "Пересвет" (38 394 голоса). Но ему в "спину дышит" с 38 127 голосов вариант "Горыныч". Также популярны названия "Блик", "Василиск", "Светлячок" и "Циклоп". Но все-таки итоговая борьба за название здесь развернется явно между "Пересветом" и "Горынычем".

Вероятно, уже недосягаемым лидером голосования по названию для беспилотного подводного аппарата стал "Лещ" (83,1 тыс. голосов). Ближайший преследователь - "Аврора" с 78,2 тыс. голосов. У варианта "Язь" - 66,2 тыс. голосов, а у "Карася" - 62,6 тыс. Предыдущий же, как казалось, безоговорочный лидер "Посейдон" уступает к настоящему моменту "Лещу" более половины голосов (40,3 тыс.).

Главное сегодня

Песков рассказал о плане Путина
Кремль: Отношения с Западом не повлияют на формирование нового кабмина
Косачев: Попытки создать конфликт между властью и обществом провалились
Меркель отклонила предложение Климкина о санкциях против Шредера
Госдолг США достиг 21 триллиона долларов