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19.03.2018 15:33
Рубрика: Власть

На лекарства для инвалидов дополнительно выделят почти 4 млрд рублей

Текст: Владимир Кузьмин

Почти 4 миллиарда рублей правительство выделит в 2018 году дополнительно для обеспечения лекарствами людей с инвалидностью. Соответствующее распоряжение о выделении средств из Резервного фонда подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

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Также решено направить в регионы 4,35 миллиарда рублей на обезболивающие, дыхательные препараты, применяемые при паллиативной медицинской помощи.

Еще 2,5 миллиона рублей кабинет министров предоставляет на обеспечение непрерывного повышения квалификации практикующих врачей. Средства пойдут на дооснащение тренажерами не менее 75 симуляционных центров, образовательных и научных организаций, обеспечение доступом к повышению квалификации через интернет-портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования для 2 тысяч практикующих врачей.

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